Україна повернула ще п’ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Це стало можливим завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та зусиллям організації Save Ukraine.

Про це повідомила операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Серед врятованих – шестирічний хлопчик і його десятирічна сестра, які три роки не відвідували ані школу, ані дитячий садок. Батьки свідомо уникали відправлення дітей до російських навчальних закладів, щоб уберегти їх від пропаганди.

Також серед повернутих дітей — Настя, якій 10 років. Дівчинка жила в ізольованому від зовнішнього світу селі, де окупанти забороняли завозити гуманітарну допомогу, включно з продуктами харчування, ліками та одягом.

Ще двоє хлопців-підлітків, Ігор і Денис, стали жертвами російської агресії: їх змусили пройти військовий вишкіл і видали повістки для служби в армії РФ. Для цих юнаків повернення до України стало життєво необхідним.

“Сьогодні всі ці діти вже в Україні, де їх чекають безпека, турбота та світле майбутнє. Проте ще тисячі дітей лишаються в рф та на тимчасово окупованих територіях, і ми не зупинимось, доки не повернемо всіх їх додому!” – зазначила Зарівна.

Попри успішне повернення дітей додому, ще тисячі маленьких українців залишаються в умовах окупації. Українська влада та партнери продовжують боротьбу за кожну дитину, забезпечуючи їм право на безпечне дитинство та майбутнє.