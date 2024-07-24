У середу, 24 липня, з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути ще сімох дітей.

Про це повідомив уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Серед дітей, яких удалося повернути, 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України.

Кулеба зазначив, що вони довго шукали можливість евакуювати доньку, адже діти військовослужбовців на ТОТ перебувають під пильним контролем.

Двоє братів, 15 та 19 років. Місяць тому ФСБ затримала їхніх батьків, і наразі про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого брата. Було дуже складно вивезти хлопців з окупованої території.

“18-річний хлопець та 19-річна дівчина з Херсонщини, яких прийомні батьки покинули на окупованій території. Вони отримували погрози через свою проукраїнську позицію. Тепер Україна забезпечить їм необхідну підтримку та допоможе розпочати нове життя”, – написав Кулеба.

14-річний хлопець, який не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст. На підконтрольній Україні території після двох років розлуки дитина возз’єдналася зі своєю матір’ю.

Також з окупації вдалося повернути хлопця-підлітка, мати якого досі перебуває в окупації.

Кулеба також написав, що з 2014 року на тимчасово окупованих територіях та на території РФ перебуває 1,5 млн українських дітей.