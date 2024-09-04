З тимчасово окупованих територій Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну родину з дітьми.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У родині виховуються двоє хлопчиків і дівчинка, віком від 12 до 16 років.

За словами Прокудіна, через страх, що їхніх дітей можуть відправити до інтернату, батьки змушені були віддати їх до російської школи.

«Там так звані вчителі промивали малечі мізки російською пропагандою. Тож батьки ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію», — повідомив Прокудін.

Наразі родина перебуває в безпеці та отримує необхідну допомогу. Поверненням сімей займалася благодійна організація Save Ukraine.

Станом на липень 2024 року Україна підтвердила незаконне вивезення 19 546 дітей.