Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.
За його словами, уже опрацьовано усі пункти, ключові акценти, а також визначені необхідні додатки з деталями до плану.
«Найголовніше тепер — рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап», — заявив президент.
Окрім цього, Зеленський подякував українським військовим, «які забезпечують нашу, українську, далекобійність», маючи на увазі, вочевидь, удар по ракетному складу у Торопці, що у Тверській області РФ.
- Удар по російських складах у Торопці: з’явились супутникові знімки
- Ворог атакував 50 разів на Покровському і Курахівському напрямках
- Італія надасть другу систему ППО SAMP-T до кінця вересня