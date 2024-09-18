Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, уже опрацьовано усі пункти, ключові акценти, а також визначені необхідні додатки з деталями до плану.

«Найголовніше тепер — рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап», — заявив президент.

Окрім цього, Зеленський подякував українським військовим, «які забезпечують нашу, українську, далекобійність», маючи на увазі, вочевидь, удар по ракетному складу у Торопці, що у Тверській області РФ.