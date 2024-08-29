Про це повідомляється на Novinky.
“Якщо, відповідно до статті 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні проти агресії і допомагаємо їй матеріальними поставками, а не безпосередньою участю в бойових діях, то це справа України, як використовувати ці поставки зброї”, — заявляється у повідомленні.
На його думку, завдання ударів по об’єктах на території Росії Україною є цілком легітимним.
“Якби не той факт, що Росія почала агресію, і що вона вже давно вражає цілі на українській території, Україні не довелося б вражати жодної цілі в Росії”, – нагадав він.
Також президент додав, що головна карта на руках у Путіна, який може закінчити війну за одну ніч.
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