Заявив президент Чехії Петр Павел, відповідаючи на запитання французького телебачення щодо можливого використання українськими військовими винищувачів F-16 для ударів по території Росії.

Про це повідомляється на Novinky.

“Якщо, відповідно до статті 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні проти агресії і допомагаємо їй матеріальними поставками, а не безпосередньою участю в бойових діях, то це справа України, як використовувати ці поставки зброї”, — заявляється у повідомленні.

На його думку, завдання ударів по об’єктах на території Росії Україною є цілком легітимним.

“Якби не той факт, що Росія почала агресію, і що вона вже давно вражає цілі на українській території, Україні не довелося б вражати жодної цілі в Росії”, – нагадав він.

Також президент додав, що головна карта на руках у Путіна, який може закінчити війну за одну ніч.