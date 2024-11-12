Про це заявив начальник штабу Повітряних сил Великої Британії Річард Найтон в інтерв’ю газеті The Times.
“Ми також повинні пам’ятати стару приказку про те, що “найкращою формою захисту є напад”… Україна не може поставити щит, щоб захистити себе від 30 тисяч планерних бомб, скинутих на Курську область. Натомість, що їм (українцям – ред.) потрібно — і що нам потрібно — це здатність вражати літаки, які запускають ці бомби на землі”, — сказав Найтон.
У ЗМІ відзначають, що ця заява може розцінюватися як натяк на можливість дозволити Україні застосовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по об’єктах у Росії. Джерело у Королівських ВПС Великої Британії додало, що будь-які заходи, які можуть перешкодити ворогу піднятися в повітря, є необхідними.
Зазначається, що ракети Storm Shadow можуть бути частиною таких заходів, як і використання спецпідрозділів для операцій за лінією фронту або застосування літаків, таких як F-16, для обходу радарів і бомбардування цілей.
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