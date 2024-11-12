Україна має використовувати ракети британські дальнього радіусу дії для ударів по цілях на території Росії з метою протидії повітряним атакам з боку Москви.

Про це заявив начальник штабу Повітряних сил Великої Британії Річард Найтон в інтерв’ю газеті The Times.

“Ми також повинні пам’ятати стару приказку про те, що “найкращою формою захисту є напад”… Україна не може поставити щит, щоб захистити себе від 30 тисяч планерних бомб, скинутих на Курську область. Натомість, що їм (українцям – ред.) потрібно — і що нам потрібно — це здатність вражати літаки, які запускають ці бомби на землі”, — сказав Найтон.

У ЗМІ відзначають, що ця заява може розцінюватися як натяк на можливість дозволити Україні застосовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по об’єктах у Росії. Джерело у Королівських ВПС Великої Британії додало, що будь-які заходи, які можуть перешкодити ворогу піднятися в повітря, є необхідними.

Зазначається, що ракети Storm Shadow можуть бути частиною таких заходів, як і використання спецпідрозділів для операцій за лінією фронту або застосування літаків, таких як F-16, для обходу радарів і бомбардування цілей.