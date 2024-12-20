Україна використовує величезний масив відеоматеріалів із дронів, зібраний під час війни з Росією, для навчання моделей штучного інтелекту (AI), які здатні ухвалювати рішення на полі бою. Зокрема, за допомогою AI можна ідентифікувати цілі, аналізувати ефективність зброї та розробляти бойові тактики.

Про це повідомляє Reuters.

Засновник української некомерційної цифрової системи OCHI Олександр Дмитрієв заявив, що його команда зібрала близько 2 мільйонів годин відео з фронту, що еквівалентно 228 рокам записів.

“Це їжа для AI: якщо хочете навчити AI, дайте йому 2 мільйони годин відео, і він стане чимось надприродним”, – заявив він.

Відеоматеріали, зібрані OCHI, використовуються для навчання AI-алгоритмів, які можуть визначати траєкторії та кути, на яких зброя працює найбільш ефективно. Система також дає змогу командирам бачити фронт у режимі реального часу, об’єднуючи відео з декількох джерел. Щодня до архіву додається 5-6 терабайтів нових даних.

Інші країни виявляють інтерес до цієї системи, однак деталі співпраці з іноземними партнерами не розкриваються. Експерти, як-от Самуель Бендетт із Центру нової американської безпеки, зазначають, що подібний масив даних дуже важливий для навчання AI розпізнаванню об’єктів та прийняттю рішень.

“Люди роблять це інтуїтивно, а машини мусять навчатися, що є дорогою, природною перешкодою чи засідкою”, – пояснює експерт.

Крім системи OCHI, в Україні розроблено платформу Avengers, яка збирає відео з дронів і камер спостереження. Міністерство оборони заявляло, що за допомогою цього інструмента щотижня ідентифікують 12 тисяч одиниць російської техніки.

У той же момент США та інші партнери більше зосереджуються на навчанні AI для протистояння потенційній загрозі з боку Китаю.

Україна також працює над створенням роїв дронів, які діятимуть синхронно за допомогою штучного інтелекту. Водночас Росія впроваджує свої AI-рішення, зокрема для дронів Lancet, які довели свою ефективність проти української бронетехніки.