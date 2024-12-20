Про це повідомляє Reuters.
Засновник української некомерційної цифрової системи OCHI Олександр Дмитрієв заявив, що його команда зібрала близько 2 мільйонів годин відео з фронту, що еквівалентно 228 рокам записів.
“Це їжа для AI: якщо хочете навчити AI, дайте йому 2 мільйони годин відео, і він стане чимось надприродним”, – заявив він.
Відеоматеріали, зібрані OCHI, використовуються для навчання AI-алгоритмів, які можуть визначати траєкторії та кути, на яких зброя працює найбільш ефективно. Система також дає змогу командирам бачити фронт у режимі реального часу, об’єднуючи відео з декількох джерел. Щодня до архіву додається 5-6 терабайтів нових даних.
Інші країни виявляють інтерес до цієї системи, однак деталі співпраці з іноземними партнерами не розкриваються. Експерти, як-от Самуель Бендетт із Центру нової американської безпеки, зазначають, що подібний масив даних дуже важливий для навчання AI розпізнаванню об’єктів та прийняттю рішень.
“Люди роблять це інтуїтивно, а машини мусять навчатися, що є дорогою, природною перешкодою чи засідкою”, – пояснює експерт.
Крім системи OCHI, в Україні розроблено платформу Avengers, яка збирає відео з дронів і камер спостереження. Міністерство оборони заявляло, що за допомогою цього інструмента щотижня ідентифікують 12 тисяч одиниць російської техніки.
У той же момент США та інші партнери більше зосереджуються на навчанні AI для протистояння потенційній загрозі з боку Китаю.
Україна також працює над створенням роїв дронів, які діятимуть синхронно за допомогою штучного інтелекту. Водночас Росія впроваджує свої AI-рішення, зокрема для дронів Lancet, які довели свою ефективність проти української бронетехніки.
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