Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в етері телемарафону, інформує “Інтерфакс-Україна”.

План має підсумувати результати попереднього саміту та стане основою для подальших кроків України у співпраці з країнами Глобального Півдня.

“Підготовка до другого Саміту миру — це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою”, — сказав Никифоров.