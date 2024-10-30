Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров в етері телемарафону, інформує “Інтерфакс-Україна”.
План має підсумувати результати попереднього саміту та стане основою для подальших кроків України у співпраці з країнами Глобального Півдня.
“Підготовка до другого Саміту миру — це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою”, — сказав Никифоров.
- Зеленський підсумував саміт Україна – Північна Європа: всі партнери-нордики підтримали План перемоги України
- Японія виділить Україні понад 3 млрд доларів заморожених російських активів.
- ЗМІ: ЄС готується посилити санкції проти Росії на випадок повернення Трампа на пост президента США.