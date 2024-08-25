Блискавичний прорив України у Курську область оголив, очевидно, ілюзорні червоні лінії Москви. Відповідь Путіна досі є досить пасивною та стриманою, що різко контрастує з його войовничою риторикою на початку повномасштабної війни.

Про це пише The Washington Post.

У перший день вторгнення в лютому 2022 року кремлівський диктатор Володимир Путін попередив, що будь-яка країна, яка стане на шляху Росії, зіткнеться з наслідками, “яких ви ніколи не бачили за всю свою історію”, загрозою. Ймовірно у тій заяві очільник Кремля попереджав країни, які могли озброїти Україну.

Також Путін попереджав, що у випадку загрози територіальній цілісності Росії, “ми обов’язково використаємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні, для захисту Росії та нашого народу. Це не блеф”.

Однак український прорив крізь російську оборону під час першого іноземного вторгнення з часів Другої світової війни оголив військові недоліки Росії та очевидно ілюзорні червоні лінії Москви.

“Тепер дехто знову ставить під сумнів центральний елемент стратегії Вашингтона щодо України: повільне, каліброване постачання зброї Україні, щоб уникнути ескалації напруженості у відносинах з Росією, яке, на думку критиків, зменшило шанси Києва та призвело до жорстокої війни на виснаження з величезними жертвами”, – пише видання.

The Washington Post нагадало, що атаки України вже неодноразово перетинали нібито червоні лінії. Зокрема, йдеться про потоплення російського чорноморського флагмана “Москва”; вибух на Кримському мосту у 2022 році; ракетні удари Storm Shadow по штабу флоту в Севастополі; атаки безпілотників на Кремль та Москву у 2023 році; вбивства пропагандистів на території Росії; атаки на стратегічні авіабази за сотні кілометрів від України. Західна техніка, яку використовують українські війська, HIMARS, танки, ATACMS і F-16, теж колись були червоними лініями.

“Ми є свідками значного ідеологічного зсуву – наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка домінувала в оцінці війни деякими партнерами, цими днями розсипалася”, – сказав у своїй недавній промові президент України Володимир Зеленський.