Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про продовження заборони на ввезення російських товарів до 31 грудня 2025 року.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Заборона діє відповідно до постанови уряду №1147 від 30 грудня 2015 року, яка регулярно оновлюється. Також продовжено термін дії постанови №1146, що встановлює ставки ввізного мита на російські товари.

Заступник міністра економіки та Торговий представник України Тарас Качка наголосив, що Україна з 9 квітня 2022 року запровадила повне ембарго на торгівлю з Росією. Проте продовження обмежувальних заходів є важливим через агресивну політику РФ ще до початку повномасштабного вторгнення.

“З часом економічний тиск з боку Росії отримає належну правову оцінку. Сподіваємось, що наші західні партнери також продовжать відмовлятись від будь-якої російської продукції. Треба зменшити надходження коштів в російський бюджет, які країна-агресор використовує для продовження війни”, — наголосив Качка.

У Мінекономіки нагадали, що обмеження торгівлі з РФ почали діяти у 2015 році. Це стало реакцією на агресивні дії Росії проти України, зокрема на одностороннє припинення з 1 січня 2016 року дії Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД щодо України та запровадження заборон на імпорт низки українських товарів.

Строк дії цих актів продовжується кожен рік у грудні.