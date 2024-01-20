Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав Financial Times. Він заявив, що для України важливо продовжувати тиснути на російські сили, особливо в Криму, за допомогою повітряної кампанії, атак морськими безпілотниками і таємних операцій.

“Наші підрозділи неодноразово входили до Криму” , – сказав він, пообіцявши відправляти на півострів більше українських спецпризначенців, щоб зруйнувати російську логістику.

Попри те, що росіяни прагнуть захопити Донецьку область, намагаючись оточити Авдіївку та захопивши руїни Мар’їнки, їхні зусилля на східному фронті не принесли значних результатів, вважає Буданов.

“Остання їхня жалюгідна спроба… триває вже два місяці. Безрезультатно”, – сказав він.

Видання зазначає, що для оптимізму українських військових є кілька причин. За оцінками американської розвідки, з початку наступу на Авдіївку в жовтні російські війська втратили понад 13 000 осіб і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шести маневреним батальйонам.

Буданов додав, що ці втрати значно зросли за останні тижні, але не назвав точних цифр. Він також не впевнений, що росіяни можуть виробляти стільки снарядів, скільки вони витрачають, навіть за підтримки Північної Кореї.

Як повідомлялося, за 2023 рік ЗСУ здійснили не менше 184 атак по об’єктах на території тимчасово окупованого Криму та кораблях Чорноморського флоту Росії.