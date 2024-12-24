Від шести до десяти мільйонів українських біженців все ще перебувають за кордоном, і українська влада прагне, щоб вони повернулися.

Про це повідомляє El Pais, посилаючись на офіційні джерела.

Як зазначається, Україна пропонує країнам ЄС радикальні заходи тиску на біженців, які не повертаються. Одним із варіантів є скасування соціальних виплат для біженців і заборона консульських послуг для чоловіків призовного віку. Це зроблено через побоювання, що від 1,3 до 3,3 мільйона осіб можуть залишитися за кордоном.

Як повернути біженців

Соціолог Олена Піщуліна з аналітичного центру Разумкова пояснила, що повернення залежить від кількох умов, основною з яких є безпека.

Крім того, необхідно забезпечити стабільну економічну та соціальну ситуацію, а також систему освіти і охорони здоров’я, що відповідала б європейським стандартам.

Олена Бабакова, українська журналістка та дослідниця міграції, зазначає, що високі ціни на оренду житла, розрив стосунків після тривалої розлуки та відчуття аутсайдерства порівняно з тими, хто залишився в Україні, є серйозними перешкодами для повернення біженців.

Українська влада активно працює над збереженням зв’язку з громадянами, що виїхали, через законодавчі зміни. Нещодавно парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про множинне громадянство, що раніше було заборонено.