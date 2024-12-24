Про це повідомляє El Pais, посилаючись на офіційні джерела.
Як зазначається, Україна пропонує країнам ЄС радикальні заходи тиску на біженців, які не повертаються. Одним із варіантів є скасування соціальних виплат для біженців і заборона консульських послуг для чоловіків призовного віку. Це зроблено через побоювання, що від 1,3 до 3,3 мільйона осіб можуть залишитися за кордоном.
Як повернути біженців
Соціолог Олена Піщуліна з аналітичного центру Разумкова пояснила, що повернення залежить від кількох умов, основною з яких є безпека.
Крім того, необхідно забезпечити стабільну економічну та соціальну ситуацію, а також систему освіти і охорони здоров’я, що відповідала б європейським стандартам.
Олена Бабакова, українська журналістка та дослідниця міграції, зазначає, що високі ціни на оренду житла, розрив стосунків після тривалої розлуки та відчуття аутсайдерства порівняно з тими, хто залишився в Україні, є серйозними перешкодами для повернення біженців.
Українська влада активно працює над збереженням зв’язку з громадянами, що виїхали, через законодавчі зміни. Нещодавно парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про множинне громадянство, що раніше було заборонено.
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