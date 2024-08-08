Мексика запросила Володимира Путіна на інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум, у той час як Україна закликає до його арешту.

Про це інформує українське посольство в Мексиці.

Україна звернулася до Мексики з проханням заарештувати Володимира Путіна у разі його приїзду на інавгурацію нової президентки Клаудії Шейнбаум 1 жовтня.

Посольство України сподівається, що Мексика усвідомлює статус Путіна як військового злочинця, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за підозрою у викраденні українських дітей. Мексика, яка підписала Римський статут у 2005 році, підпадає під юрисдикцію цього суду.

“Тим часом ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі”, – йдеться в повідомленні.

МЗС Мексики повідомило, що уряд надіслав запрошення всім країнам, з якими має міжнародні відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких є Мексика.