Україна та Ірландія провели переговори у рамках підготовки до підписання двосторонньої угоди у сфері безпеки.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що під час онлайн-зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, а також обмінялися думками щодо конкретних положень.

Крім того, представники України та Ірландії затвердили наступні кроки у рамках підготовки до укладання договору.

“Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу”, – заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.