Про це повідомили в Офісі президента.
Зазначається, що під час онлайн-зустрічі сторони обговорили зміст двосторонньої угоди, а також обмінялися думками щодо конкретних положень.
Крім того, представники України та Ірландії затвердили наступні кроки у рамках підготовки до укладання договору.
“Ми цінуємо багатогранну підтримку України з боку Ірландії та нашу співпрацю на шляху України до членства в ЄС. Ірландія демонструє солідарність у нашій спільній боротьбі за захист спільних цінностей, справедливий мир і безпечну Європу”, – заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.
- Президент анонсував безпекову угоду ще з однією країною
- Зеленський: Україна готує нові безпекові угоди із країнами-партнерами
- Зеленський анонсував чотири нові безпекові угоди для України