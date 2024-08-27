Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції .

“Було випробування позитивне першої української балістичної ракети. І я з цим вітаю наш оборонно-промисловий комплекс”, – сказав він.

Зеленський заявив, що не може розкрити деталі про ракету.

Президент також зазначив, що вагався, чи варто повідомляти цю інформацію.

“Думав, що рано про це говорити. Але хотів, щоб була оцінка суспільством людей, які 24/7 працюють на оборонних підприємствах”, – повідомив він.

Зеленський також нагадав про ракету-дрон “Паляниця” та зазначив, що це “дуже серйозні речі”.