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20 серпня

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Україна приєднається до програми Європейського Союзу для боротьби з шахрайством

Верховна Рада України ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством.

Середа, 21 серпня 2024, 12:31

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Згідно з інформацією, угода була підписана 20 березня 2024 року міністром фінансів України Сергієм Марченком та єврокомісаром з питань бюджету та адміністрування Йоханнесом Ханом.

Програма охоплює кілька напрямків фінансування, зокрема впровадження ІТ-інструментів для посилення міжнародної співпраці, підтримку фінансових розслідувань, надання технічної та оперативної підтримки відповідним органам, розвиток ІТ-потенціалу та обміну даними, а також організацію спеціалізованого навчання та досліджень.

«Участь України у програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством дасть нам змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами», — зазначив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Після підписання законопроєкту Президентом України Володимиром Зеленським, Україна стане першою державою, яка не є членом ЄС, але офіційно приєднається до програми EUAF.

Як повідомляється, програма Європейського Союзу EU Anti-fraud Programme (EUAF) спрямована на боротьбу з шахрайством, корупцією та іншими незаконними діями, що загрожують фінансовим інтересам об’єднання. Програма також підтримує зміцнення спроможності країн-членів у проведенні розслідувань, зокрема, у їх цифровізації, та включає організацію спеціалізованого навчання і дослідницької діяльності.

Бюджет програми Hercule, яка є компонентом EUAF, на період 2021-2027 років становить 114,2 млн євро.

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Теги: ЄС, програма, Україна

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