Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що офіційне оголошення про приєднання нашої держави до організації відбулося у п’ятницю, 31 січня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За даними відомства, рішення про приєднання України одноголосно підтримали керівники національних асоціацій офіцерів резерву країн Північноатлантичного альянсу. Нині серед держав-партнерів НАТО лише Україна, Швейцарія та Австрія мають статус асоційованих членів CIOR.

“Це історичний крок, який мав відбутися ще 23 роки тому. Приєднання до CIOR відкриває для України нові можливості, перш за все — у розвитку сил резерву та поглибленні співпраці з НАТО”, — зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, який очолив українську делегацію в Брюсселі.

Своєю чергою президент CIOR полковник Йорн Буо привітав Україну з набуттям асоційованого членства. Він наголосив на важливості обміну знаннями та навичками між резервістами країн НАТО та українськими військовими.

“Ми щиро вітаємо українських резервістів у нашій спільноті. Нам є чому вчитися одне в одного, а обмін цінностями, знаннями, навичками та безцінним реальним досвідом принесе користь усім учасникам і зміцнить основи наших свобод та безпеки”, — наголосив він.