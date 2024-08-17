Україна та 20 інших країн підписали спільну декларацію про Венесуелу, зокрема про її політичні зміни.

Про це інформує Мінекономіки.

Документ був підписаний під час інавгурації президента Домініканської Республіки Луїса Абінадера, на якій Україну представляла перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Країни-підписанти закликають політичних акторів у Венесуелі до стриманості та звільнення затриманих учасників мирних протестів.

Вони засуджують репресії та насильство, що призвели до загибелі багатьох венесуельців, і вимагають негайного припинення насильства, звільнення всіх затриманих, включно з опозиціонерами, а також повернення Управління Верховного комісара ООН з прав людини до країни.

Крім того, підписанти закликають до публікації оригінальних протоколів президентських виборів та проведення незалежної перевірки їх результатів для забезпечення поваги до волі венесуельського народу.

Країни, що підписали декларацію, включають Аргентину, Канаду, Чилі, Чехію, Коста-Рику, Еквадор, Іспанію, США, Гватемалу, Гаяну, Італію, Нідерланди, Панаму, Парагвай, Перу, Португалію, Домінікану, Суринам, Уругвай та Європейський Союз.

Юлія Свириденко підкреслила важливість поваги до гідності людини як основи мирного співіснування, закликаючи до дотримання демократичних принципів і прав людини у Венесуелі, зокрема свободи зібрань і вираження поглядів.

Вона зазначила, що захист демократичних цінностей у Венесуелі є важливим для всіх країн Латинської Америки, так само як і доля України в умовах російської агресії.