Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики України.

“Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна”, – підкреслив Герман Галущенко, міністр енергетики.

Від 1 січня газотранспортна система України працює у режимі нульового транзиту. Інфраструктура системи була заздалегідь підготовлена до забезпечення стабільного постачання газу для українських споживачів без транзиту російського газу.