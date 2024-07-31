Україна з травня призивала в армію по 30 тисяч осіб на місяць, коли набув чинності новий закон про мобілізацію.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох військових експертів.

Як розповіли виданню українські чиновники, військові та аналітики, мобілізація в Україні набирає обертів і має допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями.

Зараз багато призовників завершують підготовку та ще не прибули на фронт. Втім, кілька бригад, які беруть участь у боях, повідомили про надходження поповнення останніми тижнями.

Інформація про кількість мобілізованих конфіденційна. Але, за словами військових експертів, знайомих із цифрами, з травня, коли набрав чинності новий закон про мобілізацію, Україна призиває до 30 тисяч людей на місяць.

Це в два-три рази більше, ніж останні зимові місяці, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця набирає російська армія.