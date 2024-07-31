Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох військових експертів.
Як розповіли виданню українські чиновники, військові та аналітики, мобілізація в Україні набирає обертів і має допомогти заповнити кадрові прогалини на лінії фронту найближчими тижнями.
Зараз багато призовників завершують підготовку та ще не прибули на фронт. Втім, кілька бригад, які беруть участь у боях, повідомили про надходження поповнення останніми тижнями.
Інформація про кількість мобілізованих конфіденційна. Але, за словами військових експертів, знайомих із цифрами, з травня, коли набрав чинності новий закон про мобілізацію, Україна призиває до 30 тисяч людей на місяць.
Це в два-три рази більше, ніж останні зимові місяці, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця набирає російська армія.
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