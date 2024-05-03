Низка проєктів буде реалізовуватися у сфері зелених інновацій в енергетиці.

Україна починає реалізація перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine за підтримки уряду Великої Британії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Про успішний початок втілення проєктів, спрямованих на відновлення енергетичної системи України, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час зустрічі з міністром енергетики Германом Галущенком.

“Саме зелені технології та зелена енергетика можуть забезпечити енергетичну незалежність країн в умовах, коли росія намагається використати енергію для формування залежності.” – йдеться у повідомленні.

Програму, вартістю 16 мільйонів фунтів стерлінгів, забезпечить уряд Сполученого Королівства. Йдеться про проєкти у сфері енергоефективності та теплопостачання, інноваційні рішення щодо акумуляторних батарей для відновлюваних джерел енергії та технологій для оптимізації й збільшення виробництва біогазу.

Проєкти реалізовуватимуть впродовж наступних двох років. Нові напрямки підтримуватимуть у розвитку, аби надалі була можливість залучати інвесторів і виходити на ринок.