Речник МЗС: Україна розглядає кілька місць проведення другого Саміту миру. Речник МЗС Георгій Тихий відмовився "розкривати всі карти", оскільки процес визначення місця проведення ще триває

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

“Що стосується другого Саміту миру, то цей процес усе ще триває, і розглядається кілька місць його проведення. На цьому я зупинюся, тому що передчасно розкривати всі карти, доки дипломатичний процес іще триває”, – сказав він.

На цьому брифінгу Тихий торкнувся питання можливого залучення Росії до другого Саміту миру. Речник МЗС наголосив, що Україна і далі дотримується позиції щодо того, що мир має бути справедливим, а Москва має піти на “доброчесні переговори”.

20 червня 2024 року очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

Того самого дня глава МЗС Кулеба заявив, що другий Саміт може відбутися в одній з країн Глобального півдня.