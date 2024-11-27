Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про зацікавленість української сторони у використанні приміщення, яке раніше займало російське генконсульство в Познані.

Про це він заявив у коментарі кореспондентові Укрінформу.

“Україна зацікавлена в отриманні в користування приміщення колишнього російського генконсульства в Познані. Я вдячний польському колезі за цю пропозицію”, – наголосив очільник МЗС.

За словами міністра, Україна вже офіційно звернулася до Польщі з відповідною нотою, очікуючи на конкретні деталі та умови передачі приміщення.

“Ми чекаємо на конкретні деталі. У Великопольському воєводстві перебуває чимало громадян України, тож ми розглядаємо Познань як одну з можливих локацій для розширення консульської присутності в Польщі”, – додав Сибіга.

Українська сторона вважає, що створення нового консульства в Познані дозволить ефективніше обслуговувати громадян України, які мешкають у цьому регіоні, враховуючи їхню значну кількість та потребу в дипломатичних послугах.