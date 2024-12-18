Українські посадовці працюють над підготовкою до виборів, які можуть відбутися після завершення війни з Росією. У центрі уваги - вивчення європейських моделей виборчого законодавства, включно з електронним голосуванням, щоб забезпечити демократичний процес та відповідність стандартам ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Голова Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк підкреслила важливість адаптації найкращих міжнародних практик для проведення вільних і чесних виборів.

“Ми маємо зрозуміти, як демократично провести вибори, використовуючи найкращі та найефективніші практики”, – зазначила Шуляк в інтерв’ю POLITICO.

Останні національні вибори в Україні відбулися у 2019 році, а проведення нових наразі неможливе через військовий стан і бойові дії. Конституція забороняє вибори в таких умовах, адже держава не може гарантувати безпеку та права всіх виборців, включно з військовими та громадянами на окупованих територіях.

Шуляк звернула увагу на виклики, які постають перед Україною після війни, зокрема проблему реєстрації виборців. За її словами, мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами або виїхали за кордон.

“Ми маємо вирішити питання, де вони зараз і як вони голосуватимуть”, – додала вона.

Українські парламентарі розглядають низку альтернативних варіантів голосування, зокрема онлайн-голосування, голосування поштою, за дорученням або особисто за кордоном. Також вивчаються аспекти кібербезпеки для захисту виборчого процесу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю наголосив, що президент Володимир Зеленський готовий до виборів у будь-який момент, але вони мають бути організовані відповідно до міжнародних стандартів.

“Вибори мають бути організовані так, щоб увесь демократичний світ визнав їх справедливими. Усі громадяни України, включно з військовими та біженцями, мають отримати можливість проголосувати”, – заявив Єрмак.

Україна вже почала оновлення даних про виборчі дільниці. За оцінками Центральної виборчої комісії, процес організації виборів після закінчення війни може зайняти щонайменше шість місяців.

Експерти наголошують, що забезпечення підготовки до виборів навіть у складних умовах є важливим сигналом про відданість України демократичним принципам. Це допоможе відновити довіру до інституцій та створити умови для сталого миру.