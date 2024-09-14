Ексміністр стратегічних галузей промисловості, а нині радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін заявив, що наша країна розпочала виробництво 155-мм артилерійських снарядів, й до кінця року виробництво оборонної продукції буде потроєно.

Про це він сказав в інтерв’ю норвезькому виданню Nettavisen.

За словами Камишіна, поки він перебував на посаді міністра стратегічних галузей промисловості, «виробництво оборонної продукції в Україні було подвоєно».

«До кінця року воно буде потроєне. Ми продовжуємо працювати над цим», — сказав радник президента.

Як зазначає видання, однією з важливих цілей для України було започаткувати виробництво власних 155-мм артилерійських снарядів. Це дуже складний процес, і раніше Україна ніколи не виготовляла такі снаряди.

«Не можу розповісти багато, але ми розпочали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів», — повідомив Камишін.

Ще одна мета, яку поставила перед собою Україна, — це виготовлення одного мільйона безпілотників до 2024 року. Зі слів Камишіна, цей процес охоплює виробництво як простих ударних безпілотників й розвідувальних безпілотників, так і безпілотників дальнього радіуса дії, які можуть атакувати цілі на відстані до 2000 кілометрів у Росії. Камишін пообіцяв, що ця мета у поточному році буде досягнута.