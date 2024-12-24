Сьогодні День народження В’ячеслава Максимовича Чорновола — видатного політика, громадського діяча, публіциста та борця за незалежність України. Йому могло би виповнитися 87 років.

Життєвий шлях

Чорновіл народився 24 грудня 1937 року у селі Єрки Катеринопільського району, тоді Київської області у сімʼї вчителів.

У радянські часи родина Чорноволів зазнала переслідувань від комуністичного тоталітарного режиму. У 1937 році був заарештований рідний брат батька, Петро Йосипович Чорновіл, який не повернувся з ув’язнення. Переслідувань зазнавав і батько. Сім’ї доводилося переїжджати з села в село, змінюючи місце роботи.

Національно-визвольний рух шістдесятників

Чорновіл започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників разом з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Євгеном Сверстюком, Василем Стусом, Ігорем та Іриною Калинець, Аллою Горською, Миколою Плахотнюком, Леонідом Танюком, Галиною Севрук та іншими.

Він був одним з найяскравіших організаторів та активістів цього руху, що в 1960–1970-ті роки протистояв тоталітарному режиму, виступав за відродження України, її мови, культури, духовності, державного суверенітету.

Протест на прем’єрі фільму Параджанова

4 вересня 1965 року виступив разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом у кінотеатрі “Україна” на прем’єрі фільму Параджанова “Тіні забутих предків” з протестом проти арештів української інтелігенції.

Цю демонстрацію розглядають як першу акцію відкритого протистояння тоталітарній владі, хоча ще 8 серпня Чорновіл виголосив гостру антикомуністичну промову на відкритті пам’ятника Шевченкові в с. Шешори на Гуцульщині. Після виступу його звільняють з роботи, викликають на допити, проводять обшуки.

Перші арешти та судові вироки

8 липня 1966 року вироком народного суду Ленінського району міста Львова Чорновіл засуджений на три місяці виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням 20% заробітку на користь держави. 15 листопада 1967 року Львівським обласним судом винесено новий вирок: 3 роки ув’язнення в таборах суворого режиму. Причиною цього разу виявилася журналістика: Чорновіл видав збірку на захист арештованих українських інтелігентів “Лихо з розуму (Портрети двадцяти “злочинців”)”.

У 1970 році він створив підпільний журнал “Український вісник”. Впродовж двох років видав шість випусків з інформацією про політичні репресії в Україні та хронікою українського національного спротиву. Знову В’ячеслава Чорновола арештували на початку 1972 року за аналогічними обвинуваченнями. 12 квітня 1973 року судова колегія Львівського обласного суду винесла вирок: 6 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії суворого режиму з засланням на 3 роки. Покарання він відбував у таборах Якутії. У таборах вів боротьбу за статус політичного в’язня.

Президентські вибори 1991 року

Саме Чорновіл ініціював проголошення Декларації про державний суверенітет та Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

1 грудня 1991 року в Україні відбулися перші вибори президента. Серед шести кандидатів майже 62% набрав Кравчук (найбільше у всіх регіонах, крім трьох областей Галичини), а Чорновіл набрав трохи більше 23%.

Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за Чорновола, а за Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б подано за Чорновола, 14% — за Кравчука.