Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я, командуванням Медичних сил ЗСУ, громадськими організаціями та бойовими медиками провели зустріч щодо реформування надання допомоги при бойових травмах.

Про це пише Міноборони на своєму офіційному сайті.

«Ми створюємо єдину ефективну систему надання медичної допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків. Тому для нас дуже важлива спільна робота і допомога тих людей, які з 2014 року створюють умови порятунку життя на передовій. Вдячна всім за участь у заході та дискусії над актуальними питаннями змін», – наголосила Наталія Калмикова.

Зі свого боку у МОЗ стверджують, що до початку осені будуть розроблені 30 клінічних протоколів на основі стандарту Joint Trauma System.

Ще однією темою розмови стало реформування системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини.

У Міноборони прагнуть перезавантажити цей напрямок та розробити єдині правила для навчання, щоб “вийти на якісно новий рівень”.