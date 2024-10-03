Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, який перший свій візит на цій посаді здійснює сьогодні до Києва.

«Україна фокусується на деяких речах. Що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на тому, щоб Україну запросили до Альянсу. Це дуже важливий крок. Це складно досягти. Ми фокусуємося на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати», – заявив Зеленський.

Він додав, що другим пріоритетом у відносинах з Альянсом є зброя.