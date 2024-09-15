Про це Володимир зеленський розповів в інтерв’ю CNN.

“Усі чекають на рішення США. Усі чекають на такі рішення. Після цього вони (Європа, – ред.) приймають рішення, це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, не громадянську інфраструктуру, а саме військові бази”, — сказав він.

Він також сказав, що Україна просто хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань української території.

“Ці реактивні літаки, звідти вони використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають чотири тисячі керованих авіабомб, тільки на сході нашої території, чотири тисячі бомб. І ці бомби та ракети б’ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці”, — сказав Зеленський.