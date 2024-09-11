Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України за результатами дослідження спільно з Tony Blair Institute.

«Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році. Найбільші втрати — через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад 1,1 мільярда доларів місцевих податків.

«Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати — понад 3 700 га. Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності», — нагадала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За оцінкою Світового банку, для розмінування всієї території України знадобиться майже 35 мільярдів доларів. У звіті Tony Blair Institute наголошується, що ці кошти Україна змогла б компенсувати менше ніж за три з половиною роки після повного очищення земель.

Як повідомлялося, у Державному аграрному реєстрі працює інструмент для подачі фермерами заявки на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. На програму компенсацій в державному бюджеті закладено 3 млрд гривень.