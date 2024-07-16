Про це повідомило Міністерство економіки.

За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, Україна своєчасно і повністю виконує індикатори, заплановані в межах Ukraine Facility, що відкриває фінансування. Окрім цього, Київ також підписав усі додаткові угоди з ЄС, які дозволяють отримати кошти за узгодженим графіком.

Протягом липня Єврокомісія має опрацювати й підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країни-члени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів Україні.

Позитивна оцінка виконання індикаторів дозволить отримати наступну частину підтримки вже у вересні цього року.

За даними Мінекономіки, протягом другого кварталу 2024 року Україна виконала 9 індикаторів, а саме:

  • схвалення плану цифровізації Державної митної служби;
  • схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки;
  • схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями;
  • призначення нового керівника НАЗК;
  • набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній;
  • перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки;
  • розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату;
  • ухвалення Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації;
  • набрання чинності стратегічного документа з протимінної діяльності на період до 2033 року.

За планом для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024-го. Загалом цьогоріч Київ очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро — грантова допомога.