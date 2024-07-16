Україна скерувала до Єврокомісії запит на 4,1 мільярда євро в межах програми макрофінансової підтримки від ЄС Ukraine Facility. Київ каже, що зробив усе необхідне для виконання індикаторів другого кварталу 2024 року за своїм планом.

Про це повідомило Міністерство економіки.

За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, Україна своєчасно і повністю виконує індикатори, заплановані в межах Ukraine Facility, що відкриває фінансування. Окрім цього, Київ також підписав усі додаткові угоди з ЄС, які дозволяють отримати кошти за узгодженим графіком.

Протягом липня Єврокомісія має опрацювати й підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країни-члени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів Україні.

Позитивна оцінка виконання індикаторів дозволить отримати наступну частину підтримки вже у вересні цього року.

За даними Мінекономіки, протягом другого кварталу 2024 року Україна виконала 9 індикаторів, а саме:

схвалення плану цифровізації Державної митної служби;

схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки;

схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями;

призначення нового керівника НАЗК ;

; набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній;

перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки;

розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату;

ухвалення Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації;

набрання чинності стратегічного документа з протимінної діяльності на період до 2033 року.

За планом для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024-го. Загалом цьогоріч Київ очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро — грантова допомога.