Про це повідомило Міністерство економіки.
За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, Україна своєчасно і повністю виконує індикатори, заплановані в межах Ukraine Facility, що відкриває фінансування. Окрім цього, Київ також підписав усі додаткові угоди з ЄС, які дозволяють отримати кошти за узгодженим графіком.
Протягом липня Єврокомісія має опрацювати й підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу 2024 року. Після цього протягом наступних двох місяців країни-члени ЄС мають затвердити рішення щодо надання відповідних коштів Україні.
Позитивна оцінка виконання індикаторів дозволить отримати наступну частину підтримки вже у вересні цього року.
За даними Мінекономіки, протягом другого кварталу 2024 року Україна виконала 9 індикаторів, а саме:
- схвалення плану цифровізації Державної митної служби;
- схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки;
- схвалення Плану заходів з реалізації Дорожньої карти щодо реформування управління публічними інвестиціями;
- призначення нового керівника НАЗК;
- набуття чинності Закону про корпоративне управління для державних компаній;
- перегляд нормативно-правової бази про Бюро економічної безпеки;
- розроблення та затвердження Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату;
- ухвалення Стратегії термомодернізації будівель на період до 2050 року та Плану заходів з її реалізації;
- набрання чинності стратегічного документа з протимінної діяльності на період до 2033 року.
За планом для Ukraine Facility, протягом 3 кварталу 2024 року Україна планує виконати 9 наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024-го. Загалом цьогоріч Київ очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро — грантова допомога.
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