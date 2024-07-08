Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.
Президент заявив, що Україна “безперечно відповість нелюдям з Росії” та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.
“Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідна допомога. І обов’язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар”, — сказав Зеленський.
Він додав, що Росію можна лише примусити до миру.
Дональд Туск додав, що “немає таких слів чи політичних декларацій”, які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.
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