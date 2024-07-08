Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через удари Росії по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

Президент заявив, що Україна “безперечно відповість нелюдям з Росії” та відновить інфраструктуру, пошкоджену під час масованого ракетного обстрілу 8 липня.

“Кожному, хто постраждав, зараз надається необхідна допомога. І обов’язково ми маємо всі працювати над тим, що притягти Росію до відповідальності за терор і Путіна за наказ віддавати удар”, — сказав Зеленський.

Він додав, що Росію можна лише примусити до миру.

Дональд Туск додав, що “немає таких слів чи політичних декларацій”, які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.