Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, причиною стали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України російськими військами.

“Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на атаки Росії на нашу критичну енергетичну інфраструктуру”, зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ наголосив, що російські удари по підстанціях, які МАГАТЕ визначило як ключові для ядерної безпеки, створюють серйозну глобальну загрозу.