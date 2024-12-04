Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, причиною стали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України російськими військами.

“Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на атаки Росії на нашу критичну енергетичну інфраструктуру”, — зазначив Сибіга.

Міністр закордонних справ наголосив, що російські удари по підстанціях, які МАГАТЕ визначило як ключові для ядерної безпеки, створюють серйозну глобальну загрозу.