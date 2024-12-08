Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Як зазначається, АРМА, за запитами правоохоронних органів, має можливості розшукувати українські активи по всьому світу, у тому числі й в Польщі.
“Наразі маємо ситуацію, коли за підрахунками наших фахівців, активи на близько 100 мільярдів євро були незаконно виведені з України за часи незалежності. Сьогодні АРМА активно посилює співпрацю з правоохоронними та антикорупційними органами по всьому світу, щоби повернути ці кошти та забезпечити їх роботу на економіку та обороноздатність України”, — йдеться у повідомленні.
У ході зустрічі з Послом, АРМА домовилось про активну співпрацю з повернення українських арештованих активів, які знаходяться в Республіці Польща.
“Посольство готове максимально сприяти поверненню незаконно виведених коштів назад в Україну, особливо, якщо ці кошти можуть піти напряму на Сили оборони України”, — заявив Василь Боднар.
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