Делегація АРМА провела зустріч у Польщі з українським послом Василем Боднарем. Мета зустрічі — співпраця з повернення незаконно виведених з України активів.

Про це повідомляє пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як зазначається, АРМА, за запитами правоохоронних органів, має можливості розшукувати українські активи по всьому світу, у тому числі й в Польщі.

“Наразі маємо ситуацію, коли за підрахунками наших фахівців, активи на близько 100 мільярдів євро були незаконно виведені з України за часи незалежності. Сьогодні АРМА активно посилює співпрацю з правоохоронними та антикорупційними органами по всьому світу, щоби повернути ці кошти та забезпечити їх роботу на економіку та обороноздатність України”, — йдеться у повідомленні.

У ході зустрічі з Послом, АРМА домовилось про активну співпрацю з повернення українських арештованих активів, які знаходяться в Республіці Польща.

“Посольство готове максимально сприяти поверненню незаконно виведених коштів назад в Україну, особливо, якщо ці кошти можуть піти напряму на Сили оборони України”, — заявив Василь Боднар.