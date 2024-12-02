Україна розраховує на підтримку країн Латинської Америки у боротьбі за повернення дітей, яких РФ незаконно депортувала з окупованих територій.

Про це заявила радниця керівника Офісу президента та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

За її словами, ініціатива президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вже повернула 1022 дитини, але кількість депортованих або примусово переміщених дітей перевищує 20 тисяч. Вона закликала латиноамериканські держави долучитися до роботи, вказавши на їхній досвід боротьби за права дітей.

“Ми знаємо, що ваші народи пройшли через подібні випробування. Ви створили системи відновлення справедливості, і ваш досвід для нас надзвичайно цінний”, – заявила вона.

Зарівна також звернула увагу на жахливі дії російської сторони: дітей позбавляють українських імен, забороняють їм розмовляти рідною мовою, а в окремих випадках навіть мобілізують.

“Росія не веде війну лише проти України. Вона кидає виклик усім цивілізованим демократіям. Якщо її не зупинити тут, агресія рано чи пізно торкнеться і вас”, – додав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Українська влада продовжує закликати міжнародне співтовариство до солідарності та допомоги, вказуючи на загрозу, яку російська агресія становить для світу.