Міністерство закордонних справ України спростувало фейкові російські обвинувачення в нібито підготовці українською владою підриву дамб Київської гідроелектростанції, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури задля буцімто покладання провини на Росію та закликало міжнародну спільноту уважно слідкувати за діями Росії.

Про це йдеться у коментарі пресслужби МЗС.

У міністерстві зазначили, що не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей.

“Єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор Росія”, – наголосили у відомстві.

Справжньою метою таких заяв Москви є намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа.

“Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб – це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії”, – констатували у міністерстві.

Минулого року Росія вчинила найбільший техногенний злочин в Європі за останні десятиліття, підірвавши Каховську ГЕС.

“Прикметно, що цей варварський акт, який призвів до екоциду та гуманітарної катастрофи, супроводжувався активною дезінформаційною кампанією. Москва тоді так само звинувачувала у цьому злочині Київ, всупереч усяким реальним фактам”, – зауважили у МЗС.

Чимало іноземних видань тоді несвідомо підіграли російській пропаганді, поширивши новини із заголовками про Україну та Росію, які буцімто “звинувачують одне одного”.

У міністерстві закликали міжнародні медіа не цитувати російських спікерів без додаткової інформації про попередню історію їхньої брехні та не ставити знак рівності між українськими та російськими заявами.

“Професійний підхід до цитування професійних російських брехунів полягає у наданні контексту, а не простому переказі їхніх слів”, – наголосили у МЗС.

Як повідомлялося, директор Департаменту інформації і преси МЗС Росії Марія Захарова озвучила черговий російський фейк про нібито підготовку українською владою підриву дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища.