Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зазначається, що у будівлі суду серед прапорів держав-учасниць встановили і синьо-жовтий український стяг.

“Україна офіційно стає 125-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду 1 січня 2025 року. Це означає, що тепер вона є повноправною державою-учасницею цього міжнародного договору та має всі права й обов’язки, закріплені за державами-учасницями. Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права”, – зазначив речник МКС Фаді ель-Абдалла.

Речник наголосив на значенні цього кроку для міжнародного права, висловивши сподівання, що приклад України надихне інші країни приєднатися до статуту.

“Ми сподіваємося, що ця нова ратифікація також відчинить двері для наслідування іншими прикладу України, що є знаком довіри до Міжнародного кримінального суду (МКС). Сподіваємося, що інші також сприймуть це як сигнал, підтримають його та братимуть участь у наближенні нас до здійснення мрії про універсальність Римського статуту, коли всі держави будуть об’єднані у глобальній боротьбі з безкарністю та виступатимуть за побудову справедливішого світу”, – додав він.

Україна тепер має право висувати кандидатів на посади суддів МКС. Вибори проходять кожні три роки, і кандидати повинні відповідати високим вимогам щодо професійного досвіду в міжнародному чи кримінальному праві, а також володіти хоча б однією з офіційних мов суду — англійською або французькою.

Фаді ель-Абдалла нагадав, що МКС розслідує конкретні злочини, а не справи проти держав.

“Важливо зрозуміти, що МКС не веде справ проти держав, завжди йдеться про індивідуальну відповідальність за злочини. Хто може висувати підозрюваним обвинувачення? Не держави, а прокурор МКС”, – уточнив речник.

Україна вже визнала юрисдикцію суду раніше, що стало підставою для початку розслідування ситуації в країні. Прокурор МКС уже порушив кілька справ і планує нові звинувачення. Ратифікація Римського статуту лише розширює зобов’язання України, зокрема фінансову участь у формуванні бюджету суду, яка визначається відповідно до економічних можливостей і чисельності населення країни.

“Бюджет Міжнародного кримінального суду (МКС) затверджує Асамблея. Тобто маємо 125 держав, включно з Україною. Бюджет становить приблизно 190 мільйонів євро. І навантаження розподілене між усіма державами, але у певній пропорції. Кошторис заснований за такою ж формулою, як в ООН, тобто з огляду на розмір економіки та кількість населення країни. Ось чому, наприклад, Японія та Німеччина є одними з найбільших внескодавців до бюджету МКС”, – повідомив речник.

Цей крок підкреслює готовність України брати активну участь у формуванні міжнародного правопорядку та боротьбі з безкарністю.