Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
Серед проблем, що були виявлені, – підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, а також відсутність прозорості голосування.
“Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада“, — йдеться у повідомленні.
У МЗС закликали грузинський уряд провести розслідування встановлених фактів міжнародними спостерігачами, щоб забезпечити легітимність виборів і уникнути політичної кризи.
“Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності. Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО”, — резюмували в МЗС.
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