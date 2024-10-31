Україна уважно спостерігала за перебігом парламентських виборів у Грузії, що відбулися 26 жовтня 2024 року. Українська сторона підтримала висновки міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ, яка зафіксувала численні порушення під час виборів.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Серед проблем, що були виявлені, – підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, а також відсутність прозорості голосування.

“Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада“, — йдеться у повідомленні.

У МЗС закликали грузинський уряд провести розслідування встановлених фактів міжнародними спостерігачами, щоб забезпечити легітимність виборів і уникнути політичної кризи.