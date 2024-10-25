Про це повідомив Офіс президента України.
Україна та Болгарія зробили перший крок до укладання двосторонньої угоди про безпеку. За дорученням Президента України, Ігор Жовква провів переговори з болгарською стороною, на яких вони узгодили основні положення майбутньої угоди.
Цей крок є реалізацією спільних зусиль, задекларованих G7, та спрямований на зміцнення безпеки України.
«Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації «Групи семи». Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні», – заявив Жовква.
Сторони обумовили графік наступних зустрічей, аби якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.