Цей раунд переговорів відбувся з метою обговорення основних принципів та потенційних положень майбутньої угоди, яка покликана зміцнити взаємний захист і співпрацю між двома країнами.

Про це повідомив Офіс президента України.

Україна та Болгарія зробили перший крок до укладання двосторонньої угоди про безпеку. За дорученням Президента України, Ігор Жовква провів переговори з болгарською стороною, на яких вони узгодили основні положення майбутньої угоди.

Цей крок є реалізацією спільних зусиль, задекларованих G7, та спрямований на зміцнення безпеки України.

«Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації «Групи семи». Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні», – заявив Жовква.

Сторони обумовили графік наступних зустрічей, аби якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.