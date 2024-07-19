Про це повідомив Офіс президента.
Як зазначається, цей документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в оборонній сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів.
Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Ця сума неостаточна й може бути збільшена в майбутньому.
Завдяки цьому до 2026 року, зокрема, вдасться :
- забезпечити Сили оборони системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження;
- отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.
Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років.
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