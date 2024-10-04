Промислово-технологічна група Czechoslovak Group спільно з компанією «Українська бронетехніка» почнуть виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів в Україні. Запуск виробництва планується вже наступного року.

Про це повідомила пресслужба Czechoslovak Group.

Угоду про співпрацю підписали 2 жовтня на Міжнародному форумі оборонної промисловості в Києві. Чеська компанія забезпечить українського партнера необхідними технологіями та підтримкою для налагодження виробництва снарядів безпосередньо на українських потужностях.

За планами, до 2025 року буде вироблено 100 тисяч таких снарядів, а у 2026 році обсяги виробництва мають перевищити 300 тисяч одиниць. Виробничі процеси будуть організовані як в Україні, так і в Чехії, що дозволить пришвидшити виготовлення та знизити витрати. Крім 155-міліметрових боєприпасів, планують випускати кілька видів великокаліберних снарядів.

З міркувань безпеки місце розташування виробництва залишиться конфіденційним.

Czechoslovak Group підтримує Україну з 2018 року, постачаючи самохідні гаубиці та бойові машини піхоти. Після вторгнення у 2022 році компанія також надавала танки та системи ППО, а також брала участь у чеській ініціативі зі збору боєприпасів для України.

За даними Мінстратегпрому, Україна потребує такої кількості артилерійських снарядів, яку не може забезпечити жодна країна, включаючи США. Однак кілька міжнародних ініціатив працюють над постачанням необхідних боєприпасів Україні.

У лютому Чехія повідомила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України, зокрема 500 тисяч калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм, у неназваній країні за межами ЄС. У межах цієї ініціативи було знайдено понад мільйон боєприпасів.