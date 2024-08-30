Про це повідомив Офіс президента.

З боку України консультації стосовно “безпекової угоди” з Чорногорією провів заступник голови ОП Ігор Жовква.

Посадовець заявив, що Україна розраховує на “допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО”.

В Офісі президента висловили сподівання, що документ “сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами”.

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