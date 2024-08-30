Про це повідомив Офіс президента.
З боку України консультації стосовно “безпекової угоди” з Чорногорією провів заступник голови ОП Ігор Жовква.
Посадовець заявив, що Україна розраховує на “допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО”.
В Офісі президента висловили сподівання, що документ “сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами”.
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