Делегації України та Чорногорії в п’ятницю, 30 серпня, провели зустріч з приводу підписання двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомив Офіс президента.

З боку України консультації стосовно “безпекової угоди” з Чорногорією провів заступник голови ОП Ігор Жовква.

Посадовець заявив, що Україна розраховує на “допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО”.

В Офісі президента висловили сподівання, що документ “сприятиме зміцненню безпеки у Європі та поглибленню співпраці між двома країнами”.