Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном у рамках робочого візиту до Данії.

Про це Рустем Умєров повідомив у своєму Facebook.

Одним із ключових питань стало обговорення нової інвестиційної ініціативи під назвою «Данська модель 2.0», яка передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

“Цей формат включає взаємовигідну співпрацю, зокрема інвестиції в українські оборонні й технологічні компанії, прискорення постачання озброєнь і доступ Данії до сучасних військових технологій”, – наголосив Умєров.

Данія залишається одним із ключових оборонних партнерів України. Напередодні президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосили про новий пакет військової допомоги, а на 2025 рік заплановано збільшення обсягів підтримки до 2,2 млрд євро.

“Ця допомога стане основою для підготовки українських бригад і їх оснащення сучасною технікою”, – підкреслив Умєров.

Під час зустрічі сторони також обговорили успіхи існуючої ініціативи «Данська модель», яка вже довела свою ефективність у фінансуванні оборонно-промислового комплексу України. Нова “модель 2.0” покликана розширити співпрацю у виробництві української зброї, включаючи ракети та ударні дрони, які довели свою ефективність у бойових умовах.

“Лідерство Данії у підтримці нашої оборонної промисловості є прикладом для інших країн”, – зазначив міністр.

Умєров і Поульсен домовилися опрацювати деталі “Данської моделі 2.0”, яка стане важливим кроком у зміцненні оборонних спроможностей України та досягненні спільних стратегічних цілей.