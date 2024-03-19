На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України розпочато переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними“, – наголосив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Зазначається, що українську делегацію, відповідно до указу президента України, очолює керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Водночас естонську сторону представляє заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.

На виконання домовленостей Вільнюського саміту НАТО Україна укладає двосторонні безпекові угоди із країнами-членами Альянсу. Вже укладено такі угоди із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.