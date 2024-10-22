Про це повідомляє Урядовий портал.
“До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проєкти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25,000 людей у нашій країні”, — зазначила Свириденко.
Вказується, що з цих коштів фінансування отримають сфери охорони здоров’я, енергетики, водопостачання, розмінування, цифрові технології, інфраструктура та інші.
Також можуть розширити мандат групи AFD в Україні для підтримки місцевих підприємств. Зокрема, Французьке агентство з питань розвитку, Товариство сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO), а також організація Expertise France зможуть надати різні форми фінансової та технічної підтримки.
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