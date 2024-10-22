Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко та посол Франції Гаель Весьєр підписали імплементаційну угоду до грантової угоди між урядами України та Франції. Це відкриває можливість отримання грантів на суму 200 млн євро.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення. Ці проєкти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25,000 людей у нашій країні”, — зазначила Свириденко.

Вказується, що з цих коштів фінансування отримають сфери охорони здоров’я, енергетики, водопостачання, розмінування, цифрові технології, інфраструктура та інші.

Також можуть розширити мандат групи AFD в Україні для підтримки місцевих підприємств. Зокрема, Французьке агентство з питань розвитку, Товариство сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO), а також організація Expertise France зможуть надати різні форми фінансової та технічної підтримки.