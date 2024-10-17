Сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки у Брюсселі.

Про це повідомив глава держави.

Він зазначив, що Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.

“Сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі”, — зазначив президент.

Зеленський додав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.

Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру, зазначили в пресслужбі Офісу Президента.