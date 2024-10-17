Про це повідомив глава держави.
Він зазначив, що Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.
“Сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі”, — зазначив президент.
Зеленський додав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.
Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.
Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру, зазначили в пресслужбі Офісу Президента.
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