Як повідомляє пресслужба Кабміну, серед документів було підписано: міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

Зокрема, підписано міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проекти в Україні.

Підписаний Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій.

Крім того, “Нафтогаз” домовився про проект у сфері вітроенергетики.

Оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.

А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.