Як повідомляє пресслужба Кабміну, серед документів було підписано: міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.
Зокрема, підписано міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проекти в Україні.
Підписаний Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій.
Крім того, “Нафтогаз” домовився про проект у сфері вітроенергетики.
Оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій.
А також підписано документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.