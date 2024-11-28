Про це повідомили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
“ЄС зробив рішучий крок щодо надання Україні виняткової макрофінансової допомоги. Було підписано Меморандум про взаєморозуміння, що є кроком до виділення €18,1 млрд. Це частина $50-мільярдного пакета G7, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він підкреслив, що ця угода є не лише фінансовою підтримкою, а й інструментом притягнення агресора до відповідальності.
Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс висловив свою підтримку Україні, наголосивши на важливості нової допомоги для подолання поточних викликів.
Він також зазначив, що ці заходи є частиною ширшої міжнародної ініціативи.
“Це частина ініціативи G7, яка спрямована на те, щоб агресор заплатив за шкоду, яку завдав”, – заявив Домбровскіс.
Домовленість відкриває можливість ефективного використання фінансових ресурсів для підтримки економіки України, а також демонструє міжнародну солідарність у відповідь на російську агресію.