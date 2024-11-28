Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає виділення €18,1 млрд макрофінансової допомоги. Ці кошти мають забезпечити нагальні потреби країни та стали частиною $50-мільярдного пакета підтримки G7, отриманого за рахунок заморожених активів Росії.

Про це повідомили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

“ЄС зробив рішучий крок щодо надання Україні виняткової макрофінансової допомоги. Було підписано Меморандум про взаєморозуміння, що є кроком до виділення €18,1 млрд. Це частина $50-мільярдного пакета G7, забезпеченого прибутками від заморожених російських активів”, – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що ця угода є не лише фінансовою підтримкою, а й інструментом притягнення агресора до відповідальності.

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс висловив свою підтримку Україні, наголосивши на важливості нової допомоги для подолання поточних викликів.

Він також зазначив, що ці заходи є частиною ширшої міжнародної ініціативи.

“Це частина ініціативи G7, яка спрямована на те, щоб агресор заплатив за шкоду, яку завдав”, – заявив Домбровскіс.

Домовленість відкриває можливість ефективного використання фінансових ресурсів для підтримки економіки України, а також демонструє міжнародну солідарність у відповідь на російську агресію.