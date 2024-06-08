Про це інформує ОП.

Українська та європейська делегації провели детальні обговорення щодо тексту проєкту угоди і затвердили план подальших кроків на майбутнє. За українську сторону виступав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, а з боку ЄС був присутній генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарль Фріз.

В Офісі Президента України зазначили, що ці перемовини є наступним кроком у реалізації спільної декларації G7 щодо підтримки України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та європейським політично-економічним блоком.

Норвегія – 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.