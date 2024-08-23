Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з індійським прем’єром Нарендрою Моді, цитує “Інтерфакс-Україна“.
“Сьогодні ми погодили з Індією чотири документи. Це співпраця у медичній сфері, в аграрному напрямку, гуманітарному й останнє – культура. Підготовлена спільна заява за змістом візиту прем’єр-міністра Індії щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими державами та військової співпраці”, – заявив президент.
Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.
Індійський прем’єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу “Діти” в Києві та вшанували пам’ять загиблих внаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.
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