У медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з індійським прем’єром Нарендрою Моді, цитує “Інтерфакс-Україна“.

“Сьогодні ми погодили з Індією чотири документи. Це співпраця у медичній сфері, в аграрному напрямку, гуманітарному й останнє – культура. Підготовлена спільна заява за змістом візиту прем’єр-міністра Індії щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі між нашими державами та військової співпраці”, – заявив президент.

Вранці 23 серпня Моді прибув до Києва. Це перший в історії двосторонніх відносин візит очільника індійського уряду до України.

Індійський прем’єр Моді та Зеленський поклали іграшки до місця мультимедійного мартирологу “Діти” в Києві та вшанували пам’ять загиблих внаслідок російської агресії українських дітей хвилиною мовчання.